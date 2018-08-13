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普委会宣布若正副总统候选人不通过健康体检

联盟政党有权利推举新人选

【本报雅京新闻】我国普委会（KPU）专员瓦尤（Wahyu Setiawan）阐述,普委会宣布若总统或副总统候选人其中之一不通过健康体检（TMS），不符合普委会规定该候选人将被撤换，联盟政党有权利推举另一名新人选。

“本次的正副总统候选人健康体验由印尼医生协会（IDI）和雅京中区陆军医院（RSPAD Gatot Soebroto）进行核查,印尼医生协会与陆军医院将向普委会报告健康体检的结果，接下来 普委会即将公开宣布健康体检具体内容正副候选人是否通过普委会规定。”周日（12/08）瓦尤在雅京中区、Borobudur酒店如是说道。

关于国家法律普委会条例（PKPU）2018年第24条、22号代替不符合正副总统的候选人如下解释：

手续验证结果不符合第23条国家法律关于正副总统候选人，普委会向政党或联盟政党推举的正副总统候选人再进行推举新人选。

普委会宣布政党或联盟政党推举代替候选人限制时间两个礼拜，从普委会当日发布信函计算开始。

政党或联盟政党推举提名代替新候选人后，普委会限制4天时间，该候选人必须向普委会提出完整资料。

与此同时，根据印尼医生协会和陆军医院技术对正副总统候选人进行几项身体检查是符合医学专业标准协议，首先是分析以前病史和检查精神状况与体验，另外，亦有检查内科病事宜，及心脏、肺、血液、泌尿和各种内科检查，假如参加2019年正副总统选举的候选人没有通过身体检查被视为无权利参与正副总统候选人。