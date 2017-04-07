Posted by admin

普委会专员可接收合理及有限度酬金

【雅加达Republika新闻网4日讯】我国普委会（KPU）主席朱利阿尔迪安多罗（Juri Ardiantoro）

表示，根据我国普委会的法规，普委会专员若受邀出席讲座会担任专题报道的讲员，可以接收主办单位颁发的演讲酬金，但是讲员酬金必须合理及有限度。“普委会专员可以接收酬金，但是必须合理和限度，所以领取酬金的数字不能太高，若过高不能接收。”周二（4月4日），朱利阿尔迪安多罗在雅京中区普委会办事处说道。

朱利阿尔迪安多罗举例称，可以收到的酬金必须要看普委会专员等级职位，普委会专员领取月薪的数字相当于第二等级的公务员薪水，所以普委会专员收到的酬金必须按照规则和他们在该节目演讲的时间而定。

“若违反现有的普委会规定，普委会专员收到的酬金必须归还主办单位。举例说，普委会专员受邀出席某地方首长候选人助选团的演讲节目，在一个小时的演讲领取到1000万盾的酬金，金额过高，应该归还给助选团或主办节目的政党。”

朱利阿尔迪安多罗补充说，若普委会已经预备酬金给专员的情况下，普委会专员不能接受主办单位提供的酬金。因为迄今为止，普委会还没有预备任何酬金给专员，一次，普委会专员若出席某候选人助选团节目，还可以接收酬金，但是金额必须合理和有限度。