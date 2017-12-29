Friday, December 29th, 2017 | Posted by

昨晚抵雅加达履新
中国驻印尼特命全权大使肖千

中国驻印尼特命全权大使肖千

中国驻印尼特命全权大使肖千

【本报讯】20171230日晚上23:30，中华人民共和国驻印度尼西亚共和国特命全权大使肖千抵达雅加达苏哈第一机场，中国大使馆官员及印尼外交部官员在场迎接。

肖千大使196411月生，大学毕业，中国外交部外交官。

履历：

1986 – 1990 中华人民共和国驻埃塞俄比亚大使馆职员、随员。

1990 – 1993 中华人民共和国外交部亚洲司随员、三秘。

1993 – 1996 中华人民共和国驻印度大使馆三秘、二秘。

1996 – 2000 中华人民共和国外交部亚洲司二秘、副处长、处长。

2000 – 2003 中华人民共和国驻美利坚合众国大使馆参赞。

2003 – 2006 中华人民共和国驻菲律宾共和国大使馆参赞。

2006 – 2012 中华人民共和国外交部办公厅参赞。

2012 – 2015 中华人民共和国驻匈牙利特命全权大使。

2015 – 2017 中华人民共和国外交部亚洲司司长。

2017 – 中华人民共和国驻印度尼西亚共和国特命全权大使。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=202150

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