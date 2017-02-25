Posted by admin

时隔47年

首位 沙特阿拉伯國王访问我国 意义非凡

【罗盘报新闻网2月24日】来自印尼大学（印大）中东政治观察家，Yon Machmudi博士评估，沙特阿拉伯國王沙爾曼(Salmanbin Abdulaziz Al Saud)一行将于3月1日至9日访问我国，从政治角度分析，战略意义非常重要。尤其是，从访问团人员名单观察，高达1500位25位王子访问队伍，是史无前例的庞大访问团。这也是时隔47年， 首位访问我国的沙特阿拉伯國王。据悉，沙特阿拉伯國王预计将在我国各领域投资94兆盾。

“为什么这次沙特阿拉伯國王访问我国意义如此重要呢？可以从两件事情解读，首先，这是时隔47年，首位沙特国王首次访问印尼共和国。” Yon Machmudi周五（2月24日）在雅加达如斯说。

事实上，我国几任总统均曾经对沙特阿拉伯进行国事访问，自从新秩序时代的我国前任总统苏哈托、瓦希德（KH Abdurrahman Wahid）、美佳娃蒂（Megawati）、苏西洛（SBY）以及佐科威总统。

其二，随着美国现任总统特朗普（Donald Trump）对中东和伊斯兰国家的不友善政策，更是这次沙特阿拉伯國王访问我国的具有非比寻常的深谋远虑的意义。这位专门研究阿拉伯政治形势的印大讲师Yon博士说。

美国特朗普总统歧视伊斯兰和中东国家的政策，导致富裕的中东国家投资者深感不安。

“因此，印尼作为世界上最大的穆斯林国家就成为中东国家投资者的青睐的投资目的国。” Yon博士接着说。

Yon博士也补充说，自沙特阿拉伯國王Abdullah（2005- 2015年）之后，沙特阿拉伯的外交政策也开始有了调整和转变，不再太依赖以美国为主的西方势力，而转向亚洲国家作为替代西方的潜在的合作伙伴。

“在2050年可能挤进世界第四大经济体的世界上最大的穆斯林国家印尼，自然而然就成为沙特阿拉伯投资者看好的潜在投资目的地.” Yon Machmudi博士总结说。