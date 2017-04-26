Wednesday, April 26th, 2017 | Posted by

无证据亵渎伊斯兰教
辩护律师要求法官判处钟万学无罪释放

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钟万学走进法庭

 

【本报雅加达讯】周二（25/04】，在雅京南区拉古南农业部礼堂继审钟万学涉嫌亵渎宗教案中，被告律师团认为钟万学无证据亵渎伊斯兰教，因此要求法官判处钟万学无罪释放。

被告辩护律师之一托米锡霍唐（Tommy Sihotang）在宣读辩护词时要求法官作出裁决，宣布钟万学无证据亵渎伊斯兰教，无罪释放。并要求法官恢复钟万学的尊严与恢复原来的名誉。

与此同时，另一位辩护律师伊瓦延苏迪尔达（I Wayan Sudirta）提到，布尼雅尼（Buni Yani）是这起案的罪魁祸首，把钟万学拖进污水中。

他说，布尼雅尼把钟万学在千岛群岛的讲话录音片段篡改，然后在网上传播出去，应该被认为是挑衅行为，他这样做之后，就被一些别有用心的人利用，作为攻击钟万学亵渎宗教的有力工具。

他认为布尼雅尼应该对此事负完全的责任，因为他删掉了“使用”两个词句，改变了钟万学讲话含意，结果钟万学被认为亵渎伊斯兰教，然后被一些别有用心的人利用作为举行大规模示威活动的理由。

主审法官Dwiarso Budi Samitarto表示，将于5月9日宣读对钟万学的判决书。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=181146

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