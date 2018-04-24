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料美佳娃蒂不会发声反对

国会议长班邦支持佐科威-帕拉波沃搭档

【雅加达点滴新闻网4月24日讯】可信度较高和较中立客观的《罗盘报》民调公布了2019年正副总统选举的各候选人支持度之后，国内政治版图的局势几乎出现变化。

因为原本被视为在2019年总统选举中最有潜力挑战佐科威的大印尼行动党（Gerindra）总主席帕拉波沃苏比安多的民调支持度，出现逆转迹象，支持度从半年前的18.2%剧降至14.1%的水平，而佐科威的主持度却飙升至55.9%的创新高位。

雄心勃勃的国军前总司令卡铎努尔曼多（ Gatot Nurmantyo）显然也走下坡的局面，从之前的3.3%降为仅剩下1.8%的低位。

《罗盘报》民调无意间惊醒了有意投入2019年总统选战的政客。因此，从原先意在争夺总统宝座的觊觎，现在开始探讨较为务实的争夺第二高位副总统位置。因此，帕拉波沃成为佐科威搭档的传闻也被舆论炒的沸沸扬扬。

国会议长班邦苏萨迪奥(Bambang Soesatyo)也非常赞同帕拉波沃成为2019年副总统人选，除了可以缓和国内开始升温的政治局势，帕拉波沃担任副总统或许能消除经常被炒作和作为攻击政敌的部族、宗教、种族和派系 (SARA)议题。

Indo Barometer机构民调主任 M Qodari在被记者提问有关帕拉波沃可能成为佐科威的搭档时表示，“我认为，帕拉波沃与斗争民主党其实很不错，虽然在2014年总统选举中PDIP与大印尼行动党竞争激烈，但是别忘记，2009年美佳娃蒂曾与帕拉波沃搭档竞选正副总统，他们曾经有过合作的机遇。M Qodari还说，其实邀请帕拉波沃回国从政也是美佳娃蒂先夫道菲克基马斯（Taufiq Kiemas）的主意。