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斗争民主党秘书长：

FPI成员暴力打人 组织领导要负责

【雅加达08日讯】斗争民主党（PDI-P）中央理事会秘书长哈斯多(Hasto Kristiyanto) 强烈谴责捍卫伊斯兰阵线（FPI）成员在雅加达西区殴打PDI-P干部的事件。哈斯多说印尼是一个法律国家，尤其是临近雅京特区地方首长选举，暴力行为不仅将破坏民主制度和不法行为，也不符合人道主义。哈斯多周六（1月7日）如此表示。

据哈斯多说，最近的暴力事件，粗言秽语或群众冲突似乎变成了一种新的不文明文化，完全不符合我国人民固有的传统礼貌和宽容态度。

“这件事让我们焦虑症状，我们每位国民有义务拯救我国良好的品德。”他称。

除了殴打干部事件以外，哈斯多也强调FPI成员也多处试图阻挠钟万学-查罗特的竞选活动。他说FPI成员在外闹事，FPI领导称必须负起责任。

哈斯多要求警方应该立即调查殴打事件和采取措施防止再发生不法分子阻挠钟万学-查罗特的竞选活动。

哈斯多说还说，我国普委会（KPU）和我国普选监督委员会（Bawaslu）不应该保持沉默，如果FPI不克制其成员进行不法行为而警方又没有采取必要措施，哈斯多担心双方支持者将发生全面性和激烈的群体冲突。

与此同时，哈斯多也呼吁斗争民主党支持者不要采取以牙还牙的暴力行为，而理应交给警方依法处理。

根据哈斯多所说的，斗争民主党是一个守法的政党，但是绝对不畏惧与任何不法力量抗衡。因此，哈斯多呼吁PDIP恪守法律和遵守法律，让警察依法处理以上暴力事件，PDIP绝对不能与不守法的FPI相提并论。

“我们要证明我们都是守法的国民。我们交给给警方处理这些不幸事件。”他解释说。