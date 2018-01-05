Friday, January 5th, 2018 | Posted by

斗争民主党正式宣布 支持John Wempi-Melkias
为巴布亚正副省长候选人

斗争民主党中央理事会（DPP PDIP）总主席美佳娃蒂苏加诺普特里（Megawati Soekarnoputri，中）与2018年巴布亚首长选举首长和副首长候选人合照。

斗争民主党中央理事会（DPP PDIP）总主席美佳娃蒂苏加诺普特里（Megawati Soekarnoputri，中）与2018年巴布亚首长选举首长和副首长候选人合照。

 

【本报雅加达讯】斗争民主党（PDIP）中央理事会总主席美佳娃蒂苏加诺普特里（Megawati Soekarnoputri）宣布，2018年巴布亚首长选举省长和副省长的候选人。斗争民主党正式推举John Wempi Wetipo作为巴布亚省长候选人。

周四（4/1)，美佳娃蒂在雅加达Menteng区斗争民主党总部表示： “众所周知的JWW。他的竞选运动是巴布亚人聪明的。从翁嘉诺(Bung Karno)的巴布亚战略中吸取教训。

与此同时，陪同Wempi的副省长候选人，斗争民主党 推举Habel Melkias SuwaeMelkias SuwaeJayapura的两任县长。

美佳娃蒂说：“其次，Habel Melkias Suwae，他担任小学教师三年。他是Jayapura县长。

美佳娃蒂仍将宣布从其他地区的3个省长候选人。三个候选人的地方是楠榜（Lampung）、西努沙登加拉（NTB）和北马鲁古（Maluku）。

而中爪哇省和北苏门答腊的省长候选人尚未公布。美佳娃蒂将宣布中爪哇省和北苏门答腊的省长候选人。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=202543

Posted by on Jan 5 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added