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斗争民主党正式宣布 支持John Wempi-Melkias

为巴布亚正副省长候选人

【本报雅加达讯】斗争民主党（PDIP）中央理事会总主席美佳娃蒂苏加诺普特里（Megawati Soekarnoputri）宣布，2018年巴布亚首长选举省长和副省长的候选人。斗争民主党正式推举John Wempi Wetipo作为巴布亚省长候选人。

周四（4/1)，美佳娃蒂在雅加达Menteng区斗争民主党总部表示： “众所周知的JWW。他的竞选运动是巴布亚人聪明的。从翁嘉诺(Bung Karno)的巴布亚战略中吸取教训。

与此同时，陪同Wempi的副省长候选人，斗争民主党 推举Habel Melkias Suwae。Melkias Suwae是Jayapura的两任县长。

美佳娃蒂说：“其次，Habel Melkias Suwae，他担任小学教师三年。他是Jayapura县长。

美佳娃蒂仍将宣布从其他地区的3个省长候选人。三个候选人的地方是楠榜（Lampung）、西努沙登加拉（NTB）和北马鲁古（Maluku）。

而中爪哇省和北苏门答腊的省长候选人尚未公布。美佳娃蒂将宣布中爪哇省和北苏门答腊的省长候选人。