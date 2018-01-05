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斗争民主党正式宣布

支持楠榜市长Herman Hasanusi为省长候选人

【本报雅加达讯】除了巴布亚省外，斗争民主党（PDIP）也宣布楠榜省长-副省长候选人。斗争民主党推举楠榜市长Herman Hasanusi作为楠榜省长候选人。

斗争民主党中央理事会（DPP PDIP）总主席美佳娃蒂苏加诺普特里（Megawati Soekarnoputri）在雅加达中区Pangeran Diponegoro 街斗争民主党总部周四（4/1）宣布时说：“我认识他很长时间，他的名字叫Herman Hasanusi。”

美佳娃蒂然后介绍Herman。斗争民主党推举楠榜省政秘书Sutono作为楠榜省副省长候选人。

美佳娃蒂说： 揝utono作为楠榜省政委书，他的政绩很好。我认为他对楠榜省的进步和建设也有所贡献。”

与此同时，美佳娃蒂也将宣布西努沙登加拉（NTB）和北马鲁古（Maluku）省长候选人。对于巴布亚省，斗争民主党推举 John Wempi Wetipo与Habel Melkias Suwae。

众所周知JWW。他的竞选运动是巴布亚人的聪明。从翁嘉诺(Bung Karno)的巴布亚战略中吸取教训。