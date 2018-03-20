Tuesday, March 20th, 2018 | Posted by

斗争民主党总主席美佳娃蒂
委派Basarah为人协副议长和Utut Adianto为国会副议长

国会议长庞邦苏萨迪欧（Bambang Soesatyo 左）与斗争民主党国会党团主席 Adianto Wahyuwidayat（右）。

国会议长庞邦苏萨迪欧（Bambang Soesatyo 左）与斗争民主党国会党团主席 Adianto Wahyuwidayat（右）。

 

【雅加达Liputan6.新闻网319日讯】斗争民主党中央理事会（DPP PDIP）总主席 美佳娃蒂苏加诺普特里（Megawati Soekarnoputri）委派巴萨拉（Ahmad Basarah）为人协副议长和Utut Adianto为国会副议长。

美佳娃蒂最终委派巴萨拉为人协副议长和Utut Adianto为国会副议长。” 斗争民主党中央理事会秘书长哈斯多克里斯迪延多（Hasto Kristiyanto）周一（319日）在雅京的书面声明中如是表示。

哈斯多说，随着巴萨拉和Utut Adianto进入人协和国会领导层原本就是言正名顺的，因为PDIP2014年选举的获胜者。

通过斗争民主党在人协和国会中的代表，反映了人民心声和期望对PDI-P的信任成为2014年选举投票的获胜者。” 哈斯多如是说。

哈斯多继续说，随着斗争民主党进入国会领导层，将有利于佐科威总统加强国会的整合力量和提升佐科威政府在国会的支持，加速落实政府的施政纲领。哈斯多如是说道。

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