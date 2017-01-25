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斗争民主党总主席美佳娃蒂

也被举报亵渎宗教

【罗盘报新闻网1月24日雅加达讯】政治风云变幻莫测，临近2017年全国101地方将进行同步地方首长选举，各政党或政治势力的博弈也明显升温，兵不厌诈，互相抹黑和互相毁谤的举措，层出不穷和花招百出。自从休假参选雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）被指涉嫌亵渎宗教并被政治对手告上法庭后，互相向警察举报政治对手，已经成为司空见惯的政治手段。

一群自称“反亵渎宗教国民联盟”民间组织，针对斗争民主党（PDIP）中央理事会总主席美佳娃蒂·苏加诺普特里(Megawati Soekarnoputri)前阵子在斗争民主党44周年建党纪念大会上的演讲内容，向国家警察举报美佳娃蒂涉嫌亵渎宗教。

此前，美佳娃蒂在斗争民主党44周年纪念大会上致辞时呼吁全国人民必须提高警惕，因为国内某政治群体试图破坏我国殊途同归的多元化精神，或居心叵测动摇印尼共和国统一的完整性。他们试图强迫社会民众接受他们的封闭式意识形态。

“这就是国家近来出现部族、宗教、族群和种族（SARA）冲突事件的祸根。他们经常在群体活动或在社交网站鼓吹他们的封闭式意识形态，俨然他们是自我实现预言（self fulfilling prophecy）或对未来的预测的传道者。” 美佳娃蒂这样说道。

国家警察总部社会公关主任里克宛托（Rikwanto）警察准将，周二（1月24日）在雅京国家警察总部证实，“反亵渎宗教国民联盟 - Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama,”民间组织召集人Baharuzaman已经向警方举报美佳娃蒂涉嫌亵渎的指控。