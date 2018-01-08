Monday, January 8th, 2018 | Posted by

斗争民主党总主席
任命Sihar Sitorus为苏北副省长候选人

图为Sihar Sitorus（左）和Djarot Saiful Hidayat。

图为Sihar Sitorus（左）和Djarot Saiful Hidayat。

 

【雅加达点滴新闻网107日讯】斗争民主党中央理事会（DPP PDIP）总主席美佳娃蒂 苏加诺普特里（Megawati Soekarnoputri）任命Sihar Sitorus 陪同前任雅京特区省长查罗特 赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）为苏北地方首长选举副省长候选人。

美佳娃蒂在宣布这一消息时谈到了何等的困难寻找副省长候选人。因为有很多人提出各种宗族的名字。

最后我甄选了Sihar Sitorus为苏北地方首长选举副省长候选人。”美佳娃蒂周日（17日）在雅京南区Lenteng Agung斗争民主党中央理事会办事处如是说道。

美佳娃蒂也提到这位与人类发展与文化统筹部长布安 马哈拉尼（Puan Maharani）共事的Sihar Sitorus

我从2014年起已经认识Sihar Sitorus，他是一个赞同斗争民主党的支持者和活动家。这就是我们任命为苏北副省长候选人。”美佳娃蒂如是说道。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=202771

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