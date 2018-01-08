Posted by admin

斗争民主党总主席

任命Sihar Sitorus为苏北副省长候选人

【雅加达点滴新闻网1月07日讯】斗争民主党中央理事会（DPP PDIP）总主席美佳娃蒂 苏加诺普特里（Megawati Soekarnoputri）任命Sihar Sitorus 陪同前任雅京特区省长查罗特 赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）为苏北地方首长选举副省长候选人。

美佳娃蒂在宣布这一消息时谈到了何等的困难寻找副省长候选人。因为有很多人提出各种宗族的名字。

“最后我甄选了Sihar Sitorus为苏北地方首长选举副省长候选人。”美佳娃蒂周日（1月7日）在雅京南区Lenteng Agung斗争民主党中央理事会办事处如是说道。

美佳娃蒂也提到这位与人类发展与文化统筹部长布安 马哈拉尼（Puan Maharani）共事的Sihar Sitorus。

“我从2014年起已经认识Sihar Sitorus，他是一个赞同斗争民主党的支持者和活动家。这就是我们任命为苏北副省长候选人。”美佳娃蒂如是说道。