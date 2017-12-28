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斗争民主党将推举查罗特

为2018年苏北省长候选人

【本报雅加达讯】印尼斗争民主党（PDI-P）推举查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）为2018年苏北省长候选人。该党认为，于今年10月份卸职雅加达省长后，查罗特有胜选率（elektabilitas）与领导能力。之前，查罗特与原雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）搭档省长副省长。

周二（12/26），印尼斗争民主党秘书长哈斯多克里斯迪延多（Hasto Kristiyanto）对记者称，当该党寻求未来的首长候选人时，出现了查罗特名字。据他说，雅京与苏北省的该党志愿者推举查罗特。“他们需要一个考验过的内部干部。”

印尼斗争民主党在北苏门答腊地方议会有16个席位，为了满足最低20个席位推举查罗特的要求，必须与其它政党联盟。哈斯多称，除了推举查罗特，该党也考虑推举苏北印尼斗争民主党主席Japorman Saragih和该党的议会成员Effendi Simbolon。

此前，该党苏北地方代表理事会（DPD）向中央委员会推举11名字，包括现任省长Tengku Erry Nuradi。如果该党推举查罗特，他将与现任省长Tengku Erry Nuradi和我国陆军战略后备部队司令官(Pangkostrad) Edy Rahmayadi 陆军中将竞争。Erry 是由从业党（Golkar）、国民民主党（Nasdem）、民族复兴党 （PKB）与印尼团结公正党（PKPI）所支持。Edy是由大印尼行动党（Gerindra）与国民使命党（PAN）所支持。

印尼斗争民主党副秘书长Ahmad Basarah 称，查罗特得到该党的任务进行宣传到苏北省。从11个政党在北苏门答腊省议会，斗争民主党与查罗特致力于获得拥有10个席位的人民良心党 （Hanura） 与拥有4个席位的建设团结党（PPP）的支持，迄今尚未确定推举候选人。“就声望而言，查罗特的知名度比较高，因为他曾经在全国政治舞台辗转反侧”。

查罗特表示，2018年元月初在注册开放前，该党即将决定推举人的名字。查罗特自本周一携带家属一起在苏北省探访乡民。周二（26/12），他访问Pematang Siantar，也会见了该党的干部。昨天（27/12），查罗特计划访问Simalungun、北Tapanuli和Samosir。查罗特说：“我已经准备好参加苏北省长选举”。

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