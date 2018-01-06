Posted by admin

斗争民主党召开内部会议

讨论我国五个尚未决定地方首长选举的省份

【雅加达安塔拉新闻网1月05日讯】周五（1月5日）斗争民主党（PDI）在雅京中区斗争民主党总主席美佳娃蒂 苏加诺普特里（Megawati Soekarnoputri）住邸召开内部会议。这次会议讨论有关我国有5个尚未决定地方首长选举的省份。

“每周四和周五，我们定期召开内部会议，共同讨论2018年地方首长选举。所有省份也都要作出决定。”雅京前任省长查罗特 赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）在访问美佳娃蒂住邸时如是说道。

五个搭档候选人组合尚未作出决定的省份有西爪哇、中爪哇、北苏门答腊、南苏门答腊和西加里曼丹。

“这个内部会议不仅是关于东爪哇，而是所有的省份，因为在周日（1月7日）将确定完成，因此也将在周一（1月8日）宣布尚未决定的搭档候选人，所以同时要向普委会（KPU）注册。“查罗特如是说道。

与此同时，斗争民主党秘书长哈斯多 克里斯迪延多（Hasto Kristiyanto）否认在周五下午4点左右将举行内部会议讨论东爪哇选举问题。哈斯多继续说：“我们只是讨论尚未决定地方首长选举省份的普通会议”。