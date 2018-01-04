Thursday, January 4th, 2018 | Posted by

斗争民主党公布4组省长候选人
美加指派查罗特为苏北省长候选人

斗争民主党总主席前总统美加娃蒂（右五）1月4日在迪波尼科路中央党部公布4组省长候选人；楠榜省长候选人 Herman Hasanudin，巴布亚省长副省长候选人John Wemp－Melkias，为中爪哇省长候选人Ganjar Pranowo，及苏北省长候选人Djarot Saiful Hidayat（右一）。

斗争民主党总主席前总统美加娃蒂（右五）1月4日在迪波尼科路中央党部公布4组省长候选人；楠榜省长候选人 Herman Hasanudin，巴布亚省长副省长候选人John Wemp－Melkias，为中爪哇省长候选人Ganjar Pranowo，及苏北省长候选人Djarot Saiful Hidayat（右一）。

 

【本报讯】斗争民主党昨日(4/1/2018)中午在该党迪波尼科路的中央党部公布4组省长候选人。即中爪哇省，苏北省，巴布亚省与楠榜省的省长候选人。

Herman Hasanudin为楠榜省长候选人，John Wemp Melkias为巴布亚省长副省长候选人，Ganjar Pranowo为中爪哇省长候选人。

斗争民主党总主席前总统美加娃蒂将指派前雅京省长查罗特(Djarot Saiful Hidayat)为苏北省长候选人，美加娃蒂向记者表示，她将亲自指派查罗特竞选苏北省长，而副省长人选将于17日才公布。

美加娃蒂希望，苏北省的民众会喜欢及接受查洛特为苏北省的省长。

苏北省选民对斗争民主党指派查洛特为苏北省省长候选人有各种不同的反应，有的表示支持，有的则表示查罗特不适合出任苏北省省长。

一位31岁的棉兰市市民Dedi说，查罗特竞选苏北省长将给苏北省长的选情带来更多样化及更多色彩。但他希望不只是为了满足斗争民主党的期望，为2019年的大选举争取更多国会议员或地方议员，而是也必须能满足苏北省民众的期望。

法令并没禁止不是苏北人竞选苏北省长，查罗特也有足够的能力出任苏北省长。但他并不是很了解苏北省的实际情况。

另一位55岁的苏北市民Ebenezer 认为，查罗特不适合任苏北省长，因为他不曾居住在苏北，他并不了解苏北省的社会、文化、经济、政治问题，这将阻碍他在苏北省的施政。所以最好是由苏北人担任苏北省长。倘若斗争民主党非他出来选不可，那么副省长人选最好是由苏北人担任。

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