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文在寅抵达雅加达开始对印尼进行国事访问

【韩联社雅加达11月8日电】韩国总统文在寅8日下午抵达印尼雅加达，开启为期八天的东南亚之旅。

应印尼总统佐科威邀请，文在寅首先对印尼进行为期三天的国事访问。10-11日，文在寅将出席在越南岘港举行的亚太经合组织（APEC）第二十五次领导人非正式会议，并于13-14日出席东盟与韩中日（10+3）领导人会议及东亚峰会（EAS）。这是文在寅就任总统以来的第五次出访。

文在寅和夫人金正淑在雅加达苏加诺-哈达国际机场接受韩国驻印尼大使赵泰永、驻东盟代表部大使代理和印尼韩人会长等人的迎接并检阅仪仗队，随后参加韩侨座谈会。9日，文在寅将向当地韩国“英雄墓地”献花，并出席由两国财经界主要人士参加的韩国与印尼商务论坛。

据悉，文在寅将在圆桌会议上就两国经济合作方向同两国企业家开展深度对话，之后出席两国政府及企业人士等300多人参加的论坛，介绍“新南方政策”构想，并以“韩-印尼经济合作方案”为主题进行主旨演讲。

印尼总统佐科威将在总统府为文在寅举行欢迎仪式，随后双方将举行单独会谈和高级代表团扩大会议，就两国关系的发展方向和进一步增进双方在军工基础设施、经济领域的务实合作，以及和平解决朝核问题、亚太地区合作等交换意见。

10日下午，文在寅将在越南同APEC企业咨询委员会（ABAC）委员对话，11日出席APEC第二十五次领导人非正式会议，介绍新政府以人为本的经济发展战略。

出席APEC会议期间，文在寅将同中国国家主席习近平举行双边会谈，并将于韩中日（10+3）领导人会议期间会晤中国国务院总理李克强。

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