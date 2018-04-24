Tuesday, April 24th, 2018 | Posted by

数以千计的网约摩托车司机
到国会大厦集会游行示威

数以千计的网约摩托车司机前往国会大厦进行示威抗议

数以千计的网约摩托车司机前往国会大厦进行示威抗议

 

【雅加达Tribunnews网】印度尼西亚两轮行动组织（Garda）于昨日在国会大厦门前进行示威抗议，网约摩托车司机不满公司定下的收费标准，公司应该给予司机合理及有利可图的收费标准，尤其日益上涨的日常生活费用和必需品价格，司机希望政府能协助司机与公司进行协调提高收费的标准。

根据新闻对此事报道，数以千计的网约摩托车司机于中午1时到国会大厦门前集会游行示威，当时司机在雅京东区阻挡其他不加入示威游行的网约司机，不允许他们接待乘客，并强制其他网约摩托车司机参与示威抗议行列。

我们已经一致同意所有网约摩托车司机于昨日在国会大厦门前进行示威抗议，所有网约司机不能带乘客，以表示团结一致的象征。”一位网约司机Bobi 在示威抗议中被问到如是说道。

Bobi表示，我们阻挡网约摩托车司机带乘客的理由，因为我们正在想方设法提升收费，再说，这是网约摩托车司机的团结精神。

不过我们已好久时间提醒网约摩托车司机不能带乘客，但是有的司机故意带乘客，当然我们必须勉强阻挡他们接待乘客。” Bobi这样说。

据说，网约摩托车司机被阻挡致到处严重堵车，特别在火车站。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=213015

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