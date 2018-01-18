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数以千计我国渔民在国家宫前示威

要求总统撤销海洋渔业部长发布的拖网禁令

【雅加达TRIBUN新闻网1月17日讯】周三（1月17日）数以千计的印度尼西亚渔民联盟成员聚集在国家宫前面进行示威，要求佐科威总统撤销海洋与渔业部长苏西 普吉亚司杜蒂（Susi Pudjiastuti）发出有关渔民使用拖网禁令。

“希望佐科威总统撤销 海洋与渔业部长苏西 普吉亚司杜蒂发出的拖网禁令。如果没有把禁令撤销，我们不会离开国家宫。”站在车上指挥游行示威抗议活动的一位演讲者如是喊道。

“让渔民团结起来吧，如果政府没有决定撤销拖网禁令，我们邀请渔民在政府还没有决定撤销禁令之前不要回家。”行动演说者如是喊道。

根据监测，直到下午，还有成千上万的印度尼西亚渔民联盟成员继续在国家宫前表达他们的愿望。

示威群众来自西加里曼丹，马杜拉，楠榜，苏拉威西，帕蒂，杜班，万丹和南旺的渔民。

还有数百名警察也在维持治安。

此前报道，海洋与渔业部长苏西 普吉亚司杜蒂通过2015年第2号关于禁止使用捕鱼设备拖网渔船的措施。因为这样才能使大船商受益，并损害小渔民的捕鱼生计。