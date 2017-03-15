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数以千计居民示威抗议苏哈机场跑道扩充工程

【丹格朗Liputan6.新闻网14日讯】数以千计万丹省丹格朗县Rawa Rengas居民来到苏哈机场（Bandara Soetta）入口处的M1跑道扩充工程。居民举行示威抗议要求国营苏哈国际机场第二管理公司（PT Angkasa Pura II）提高征地价格赔偿。

居民使用摩托车和皮卡车进行示威抗议演讲，居民也携带抗议标语横幅进行示威游行。他们聚集Neglasari丹格朗M1前面的红绿灯路口进行游行示威。

因此，往苏哈机场的主要公路通过南部周边的车辆堵塞不堪而必须通过北方的周边公路。

“因为Angkasa Pura II与当地居民在征地赔偿价格无法达成协议，因此当地居民聚会在苏哈机场举行示威抗议游行。”Rawa Rengas乡村协商机构主席三苏丁（Samsudin）周二(3月14日）如是说。

据一些居民说，国营苏哈国际机场管理公司还给当地居民的土地偿还价格偏低，导致居民不满。居民要求征地偿还最少每平方米200万盾，而Angkasa Pura II公司却按照土地买卖计税价格（NJOP）每平方米120万盾。双方坚持自己的立场，互不相让。

“我们希望直接与Angkasa Pura II 苏哈机场高层协商。因为苏哈国际机场第二管理公司所提供的价格太便宜了，不合理的价格使当地居民无法接受。”三苏丁如是说。