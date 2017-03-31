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政法安统筹部长维兰多接见331示威群体代表

【雅加达罗盘报新闻网31日讯】昨日（3月31日）伊斯兰教徒论坛（FUI）在雅京举行示威游行，要求佐科威（Jokowi）总统罢免正在休假参选的雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）省长职位，因为他被指涉嫌亵渎宗教案件，因此身为被告人钟万学必须引退雅京特区省长一职。

政法安统筹部长维兰多（Wiranto）周五（3月31日）在雅京中区政法安统筹部接见9名331示威群体代表。他们是阿敏赖斯（Amien Rais）、Us-amah Hisyam, Ustadz Sambo, Habib Alkaf, Habib Muhammad, Us-tafz Edi, Ustadz Zakir Husain, Abbe Muhambar dan TB M. Shiddiq。

示威群体代表希望维兰多传达示威行动的要求。

“我在这里代表政府打算聆听人民的愿望。我希望社会群体必须遵守法律的规定，能以和平方式表达诉求，不可以破坏公共设施或制造暴力行为和扰乱公共秩序。”维兰多在会议开幕时如是说。

大约有10万人参加在雅京进行的331示威行动，示威群众在Istiqlal 清真寺进行星期五祈祷后直接往总统府传达他们的要求。