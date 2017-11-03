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政法安统筹部长

召开巴布亚地方首长选举安全统筹会议

【雅加达安达拉新闻网11月02日讯】政治法律安全统筹部长维兰多（Wiranto）召开巴布亚2018年地方首长选举和2019年普选安全统筹会议。

周四（11月2日）出席统筹会议的有司法人权部长亚索纳 劳利（Yasonna Laoly）、外交副部长法希尔（AM achir）、国家情报局副局长泰迪陆军中将（Teddy Lhaksmana）和巴布亚地方警察长波伊拉弗利阿马尔（Boy Rafli Amar）少将。

这次会议提高对巴布亚的认识和考验武装组织混乱升级的可能性。

“为了同时维护普选和地方首长选举的安全，我们看到有些地区的选举安全指数相当高。” 维兰多如是说道。

维兰多仍在等待负责确定整个印度尼西亚选举脆弱性指数的普选监督机构（Bawaslu）的调查结果。维兰多说：“因此，我们呼吁巴布亚地方警察长讨论安全问题”。

“特别是在巴布亚，我们必须分享意见或信息，然后我们作出决定将确保在巴布亚的实施有利于安全。”维兰多说。

根据维兰托说，他现在一直在追踪上周在自由港矿山67英里和66英里地区的警察防暴机动特种部队（Brimbo）发生枪击事件的主谋。维兰多说，这起枪击事件是由巴布亚地方警察着手处理，与枪手展开交火中而导致警员受伤。

“对于这次枪击事件，无论是激进组织的故意，还是要破坏地方首长选举，我们都必须提防警惕。”维兰多如是说道。