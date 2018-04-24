Tuesday, April 24th, 2018 | Posted by

政法安统筹部长与副警察总长
商讨维护五一劳动节安全问题

图为警察机动武装部队(Brimob)近期在雅京首都进行防爆演练一景。

图为警察机动武装部队(Brimob)近期在雅京首都进行防爆演练一景。

 

【雅加达安达拉新闻网423日讯】周一（423日）政法安统筹部长维兰多（Wiranto）在雅京政法安统筹部会见国家警察副总长沙夫鲁丁（Syafruddin）中将，商讨五一劳动节安全问题。

因为劳工在五一劳动节集会游行示威抗议活动，已经成常态化，因此执法机构必须采取防范措施，应对可能爆发的示威群体与军警部队冲突事件。

我们将商讨五一劳动节安全问题。因为在印度尼西亚的国际劳动节纪念活动，民众常在一些地区集会和举行示威活动。” 沙夫鲁丁周一（423日）在雅京如是说道。

但是，直到现在，劳工人员还没有按照举行活动之前的要求向警方报告他们的活动计划。

我们不等待他们的活动计划报告。尽管如此，为迎接即将到来的五一劳动节， 我们的保安部队已经准备就绪，这是一项像往常一样的常规活动。维护安全部队来自雅京首都警察，万隆由来自西爪哇地方警察而万丹省则来自万丹省地方警察。” 沙夫鲁丁如是说。

五一劳动节是一场庆祝活动，不仅是一场示威活动，所以这不是令人担忧的事情。” 沙夫鲁丁补充道。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=213010

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