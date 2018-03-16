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政治观察家称

2019年总统选举不会出现第三组候选人

【万隆TRIBUN新闻网3月15日讯】现任总统佐科威和大印尼行动党总主席 帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）的名字将在2019年总统选举中再次提及。

此外，在民众选举和政党方面为增加2019年总统选举的竞争也正等待 第三组候选人的出现。

Parahyangan社会和政治大学观察家阿瑟（ Asep Yusuf Warlan）说，第三组候选人的出现与否取决于帕拉波沃苏比安多。

“无论帕拉波沃会不会参选。如果在不久的将来帕拉波沃表示要参选也是必然的。 如果没有参选，是否有必要支持帕拉波沃以外的另一个人。帕拉波沃很可能会以造王者的身份出现。” 阿瑟 周四（3月15日）在万隆当地媒体办公大厅举行2019年总统选举第三组候选人讨论会上如是表示。

目前，大印尼行动党的一些地区领导人已经表示支持帕拉波沃苏比安多为2019年总统选举候选人。但是帕拉波沃苏比安多尚未在支持方面表态他的官方立场。

根据阿瑟说，第三组应该有一个非凡的轮廓。Asep Yusuf Warlan继续说，印度尼西亚选民的倾向，将选择一个民族主义和有宗教信仰的人物。

“首先要有强力支持的党，第二支持的党都具有强大的吸引力，第三生选团队必须是公众信任的人。” 阿瑟 说。

阿瑟称，从业党（Golkar）有潜力，如果从业党决定撤销对佐科威的支持并创建第三组，有可能取得政治突破。