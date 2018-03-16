Friday, March 16th, 2018 | Posted by

政治观察家称
2019年总统选举不会出现第三组候选人

帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）

帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）

 

【万隆TRIBUN新闻网315日讯】现任总统佐科威和大印尼行动党总主席 帕拉波沃· 苏比安多（ Prabowo Subianto ） 的名字将在2019年总统选举中再次提及。

此外， 在民众选举和政党方面为增加2019年总统选举的竞争也正等待 第三组候选人的出现。

Parahyangan社会和政治大学观察家阿瑟（ Asep Yusuf Warlan） 说， 第三组候选人的出现与否取决于帕拉波沃· 苏比安多。

无论帕拉波沃会不会参选。如果在不久的将来帕拉波沃表示要参选也是必然的。 如果没有参选， 是否有必要支持帕拉波沃以外的另一个人。帕拉波沃很可能会以造王者的身份出现。” 阿瑟 周四（315日）在万隆当地媒体办公大厅举行2019年总统选举第三组候选人讨论会上如是表示。

目前， 大印尼行动党的一些地区领导人已经表示支持帕拉波沃· 苏比安多为2019年总统选举候选人。但是帕拉波沃· 苏比安多尚未在支持方面表态他的官方立场。

根据阿瑟说， 第三组应该有一个非凡的轮廓。Asep Yusuf Warlan继续说，印度尼西亚选民的倾向， 将选择一个民族主义和有宗教信仰的人物。

首先要有强力支持的党， 第二支持的党都具有强大的吸引力， 第三生选团队必须是公众信任的人。” 阿瑟 说。

阿瑟称， 从业党（Golkar）有潜力，如果从业党决定撤销对佐科威的支持并创建第三组， 有可能取得政治突破。

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