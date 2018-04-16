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政治观察家称佐科威支持者乐见再遇前对手帕拉波沃

【雅加达安达拉网】据印尼Voxpol研究和咨询中心执行主任邦义（Pangi Syarwi Chaniago）评价，在即的2019年总统选举中，现任总统佐科威支持者乐见再遇前2014年总统选举中佐科威对手帕拉波沃（Prabowo Subianto）。

“我们乐见佐科威再战帕拉波沃，或许可重演2014年总统选举的局面，当时帕拉波沃人气颇高，而时任雅京特区省长佐科威以黑马的姿态突然杀出为总统候选人，让帕拉波沃有点措手不及，最终帕拉波沃总统梦破灭，因此若2019年总统选举，佐科威再战帕拉波沃，佐科威应该更游刃有余，因为佐科威是现任总统，掌握政府行政资源。

2014年帕拉波沃都败给佐科威，更何况现在的格局对佐科威更有利，名望也远远占上风。可能帕拉波沃要圆满总统梦，将会难上加难。” 印尼Voxpol研究和咨询中心执行主任邦义如是说道。

邦义表示，其实大印尼行动党再次推举帕拉波沃为2019年总统候选人，无意中给佐科威赢得连任总统机会提供便利。因此，我建议帕拉波沃应该效仿斗争民主党中央理事会总主席美佳娃蒂（Megawati Soekarnoputri）在2014年总统选举中推举佐科威出征，自己仅成为造王者。大印尼行动理应不必再竞选2019年总统选举再次推举帕拉波沃为总统候选人，而选择较年轻有为的优秀人才，使2019年总统选举更有吸引力，民众也乐见焕然一新的正副总统选举的局面出现，让民众更有选择，选择一位正在能为人民服务，引领国家踏上快速发展的康庄大道! 邦义这样说。