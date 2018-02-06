Tuesday, February 6th, 2018 | Posted by

政府重新评估军警高级将领
担任暂摄省长的计划

政治法律安全统筹部长维兰多 (Wiranto)。

政治法律安全统筹部长维兰多 (Wiranto)。

【雅加达安塔拉新闻网25日讯】政治法律安全统筹部长维兰多 (Wiranto)说，政府将重新评估高级军警担任暂摄省长的计划。

政府将重新评估军警将领在地方首长选举担任暂摄省长。”维兰多周一（25日）在雅京政法安统筹部办公室如是说道。

维兰多解释了内政部长扎赫约 库莫罗（Tjahjo Kumolo）的构想，维兰多发了一封要求警方协助为暂摄省长的信，这是按照规定采取的步骤。因此，由警察方面暂摄的省长只是为了维护安全，而不会违反规则。

我们可以把有能力解决问题的警察和军官放在这个地区，并能够好好维护地方首长选举。”维兰多如是说到。

不过，这位前任印尼国军总司令维兰多表示，由于大量民众对政府计划派遣国军高级将领担任暂摄地方首长，持有不同的看法和意见，所以政府将重新评估并对此计划进行审查。

我们真的在仔细倾听，专心听取各阶层民众的愿望，所以我们仍在审查这些建议。” 维兰多解释说。

此前，两名高级警官被要求担任暂摄省长职务，以填补2018年地方首长选举领导层的空缺。他们是警察职业与监督司（Kadiv PropamMartuani Sormin警察少将为苏北暂摄省长。以及警察助理伊利雅宛（Mochamad Iriawan）警察少将为西爪哇省暂摄省长。

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