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政府计划兴建苏加巫眉机场

总统为茂物-苏加巫眉双规铁路工程举行奠基仪式

【安达拉通讯社12月15日茂物讯】周五（12月15日），佐科威总统在细雨绵绵的苏加巫眉县Cicurug镇一带，由西爪哇省长赫里亚宛（Ahmad Heryawan），交通部长布迪 卡利亚苏玛迪 (Budi Karya Sumadi)和西爪哇省地方官员陪同下，为茂物-苏加巫眉（Bogor – Sukabumi）双规铁路工程举行奠基仪式。

目前雅加达至苏加巫眉，总长约112公里火车轨，而仅有雅加达至茂物的55公里使用双轨铁路，茂物至苏加巫眉约57公里长的火车轨，尚使用单轨火车。雅京至苏加巫眉行程时间需要至少六个小时，若双规火车全面开通后，将缩短一半的行程时间。

按照政府计划，第一阶段双轨火车工程，将从茂物县的Paledang至Cicurug，总长为26.7公里，预计2019年竣工。而第二阶段是从Cicurug至苏加巫眉市，总长为30.5公里，预计2020年完成。

总投资约2.45万亿盾的茂物-苏加巫眉双规铁路工程将使用国家收支预算(APBN)。 政府希望茂物 - 苏加巫眉双规铁路工程完成启用后，将鼓励人们选择使用火车，减少汽车交通流量，亦能带动地区的社会和经济发展。

总统在致词上也表示，未来政府的计划是在苏加巫眉县兴建机场，以纾解日益拥挤的茂物和苏加巫眉一带的交通流量。但是对机场的选择点，总统三缄其口，不愿明确阐述未来苏加巫眉县的兴机场位置，以免让投机者趁机炒地皮而引发土地价格飙升带来的负面影响。

与此同时，总统也视察西爪哇省茂物县的焦威（Ciawi）和苏加马墟（Sukamahi）水库的工程进展。总统表示，以上两座水库建成后，将有利于缓解雅京特区雨季来临时常年带来水患成灾的困境。

同样使用国家收支预算，耗资约4000亿盾的焦威水库和7000亿盾建设的苏加马墟水库，预计将于2019年竣工。总统指出，以上两座水库启动使用后，将减少约三成从茂物地区流入雅京特区的水量，希望将来每年雨季来临时，导致雅京特区泛滥成灾的难题能迎刃而解。