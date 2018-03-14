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政府要求肃贪会暂缓将地方首长候选人列为犯罪嫌疑人

【雅加达罗盘报新闻网3月讯】政府与相关机构召开2018年地方行政首长选举特别协调会议（rakorsus）。其中一些事项涉及肃贪会（KPK）计划，将确定地方首长候选人列为犯罪嫌疑人。政法安统筹部长维兰多（Wiranto）协调会议后表示，据悉肃贪会已锁定三十多名2018年地方行政首长选举候选人可能将被列为贪污受贿犯罪嫌疑人。

“2018年地方行政首长选举将即，如果把地方首长候选人列为犯罪嫌疑犯，可能将影响地方行政首长选举，因此政府和地方首长选举主办机构，要求肃贪会暂缓侦查或调查被指涉嫌贪污受贿的地方首长候选人。”政法安统筹部长维兰多周一（3月12日）在雅京办公室如是说道。

根据维兰多的解释，若肃贪会将地方行政首长候选人列为犯罪嫌疑人，可能会影响同步进行的2018年地方行政首长选举，因为候选人是政党或联盟政党推举的，是属于某政党的候选人。若肃贪会将他们定位犯罪嫌疑人，或将被视为政府对政党的干预，甚至是打击某政党候选人，候选人支持者的不满而导致社会动荡。

因此，政府、普委会（KPU）和普选监督委员会（Bawaslu）要求肃贪会暂缓将候选人列为犯罪嫌疑人。等到地方选举过后才据悉办理候选人的贪污受贿案。

然而，政府要求肃贪会暂缓将地方首长候选人列为犯罪嫌疑人的举措，却立即引发社会民众和舆论的轩然大波，认为政府是在纵容贪污受贿的不法行为。