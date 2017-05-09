Posted by admin

政府终于当机立断

解散民间极端组织HTI

【本报雅加达讯】政法安统筹部长维兰多周一（5月8日）公布，解散民间极端组织HTI（Hizbut Tahir Indonesia）。这一决定是他在政法安统筹部召开部长级局部会议后作出的。

他说：“听取了各方的建议并经过了一番深思熟虑之后，政府认为有必要采取明确的法律步骤，解散民间极端组织HTI。”

这一决定也与佐科威总统要求凡是违背班渣西拉的民间组织应考虑解散的指示相一致。所有在印尼的民间组织必须以班渣西拉与45年宪法意识形态为目标，特点和原则。

他说，HTI的存在与活动明显地经常引发社会冲突，威胁到国家民族的安全、有序性与完整性，因此解散它成为必要的措施。

在新闻发布会上，维兰多由内政部长扎赫约.库莫罗、法律与人权部长亚索纳.劳利与警察总长狄托卡纳维安等陪同。

针对解散的事，HTI表示不能接受，因为他们事先不曾收到警告书，他们将采取法律程序拒绝解散。

HTI发言人伊斯迈尔.尤善多表示，政府的这项决定未免太任意，不仅违背法令，也违背伊斯兰教义，他们将采取必要的措施。