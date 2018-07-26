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政府成功控制年通胀率在4%以下

总统冀地方行政首长协助稳定物价

【点滴新闻网雅加达7月26日讯】周四（7月26日）佐科威总统在雅京沙益德大酒店举行的2018年投资座谈会全国代表协调会议会议主持开幕式，在致辞中总统冀地方行政首长能协助稳定物价和维持低通胀率。

地方行政首长不应该仅坐在舒适的冷气房办公室，而是应该时时刻刻在现场视察市场物价价格，监管日常生活必需品的物价稳定，不要让一小撮市场经营者控制日常生活必需品的价格，以最大的商业牟利，而带给大多数低收入老百姓沉重的生活负担。

“我们经常大多时间均被日常行政工作占用，而忽略了在现场进行监控的议程。只要我们直接在现场视察才能看出问题的所在，包括基础设施随时随地可能出现的问题，而立即采取有效的措施解决问题。”总统补充说。

“我认为现在中央和地方政府之间的协调也越来越好，越来越顺畅，这是很好的现象。”总统接着说。

佐科威总统指出四年来政府成功控制年通胀率在4%以下的目标。“在这4年中，政府成功控制年通胀率平均在4%以的水平，我国统计局通货膨胀率数据显示，我国2015年通胀率为3.35%，2016年为3.02％，2017年为3.61％.”佐科威总统周四（26日）在雅京Hotel Grand Sahid Jaya如是说。

“中央政府和地方政府携手合作，不懈努力所取得的成效，因此我在此要特别感谢地方政府首长的配合和支持，使我国的通胀率能维持在适当的水平。”总统继续说道。

出席以上活动的还有海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹(Luhut Binsar Panjaitan)，经济统筹部长达尔敏纳苏迪安（Darmin Nasution）， 内政部长扎赫约库莫罗（Tjahjo Kumolo），我国央行/BI)行长贝利.瓦尔齐约(Perry Warjiyo)和金融服务管理局(OJK)委员会主席魏姆博．善托梭(Wimboh Santoso)等商界代表。