Friday, March 3rd, 2017 | Posted by

政府将立即兴建
苏加巫眉-百加拉冷高速公路

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Herry Trisaputra Zuna

 

【雅加达点滴新闻网3月1日讯】为了改善茂物（Bogor）与万隆（Bandung）历来拥挤的交通状况和缩短两地的路程，政府计划将立即兴建西爪哇苏加巫眉（Sukabumi）- 芝兰嚷（Ciranjang）- 百加拉冷（Padalarang）高速公路，将提供茂物-万隆交通往来别的选择途径。

目前，政府已经开始动工茂物-焦威-苏加武眉（Bocimi）收费高速公路，希望能纾解每逢假日均呈现严重交通塞车的状况。

我国公共工程及国民住宅部（PUPR)，收费公路管理局（BPJT）负责人亨利（Herry Trisaputra Zuna)，周三（3月1日）如斯说。

倘若茂物-万隆高速公路完成兴建后，前往万隆就可以增加更多选择，可以经过苏加巫眉- 芝兰嚷 - 百加拉冷高速公路，再连接建设中的Bocimi高速公路和已经运行的雅加达-茂物 - 焦威（Ciawi）或Jagorawi的高速公路。

亨利继续说，目前雅加达-万隆往来车辆还集中于百加拉冷（Padalarang）- Cikampek（芝甘北）-Purwakarta（普沃加达）或Cipularang收费高速公路。而Cipularang负载量其实已经达到饱和的状况，结果交通拥堵也是司空见惯的景象。特别是在周末假期和假日。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=176756

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