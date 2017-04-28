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政府在丹格朗南区提供工人廉价简朴公寓

预付款1％价格2.93亿盾每月分期付款112万盾

【本报雅加达讯】政府在丹格朗南区提供给工人的刚刚开始动工的6000个单位私有制廉价简朴公寓，其价格是2.93亿盾，预付款1％与每月分期付款112万盾。

政府的这个纲领并非心血来潮，而是自佐科威总统执政开始就已准备成熟。

在这个被称为“住房金融流动性贷款计划”（FLPP）的纲领中，接受这个纲领的人将受益于从相当低的1％预付款直至只承担5％的住房贷款利率补贴。

在2015年，由政府分配的FLPP资金仅5.1兆盾。

在2016年，分配的资金增加到9.23兆盾。在2017年政府分配9.7兆盾。

以分配到的9.7兆盾资金，采用FLPP方案至少能建375,000个住房。为使民众更易获得住房，政府还拥有其他纲领，那就是补贴利息差距（SSB）3.7兆盾与预付款援助（BUM）2.2兆盾。

提供这些纲领的主要对象是低收入群体，即每月收入不超过400万盾的低收入群体。

FLPP纲领是政府一百万住房纲领的重要组成部分。以这个纲领可望能减少没有自己房屋的低收入群体数量。