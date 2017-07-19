Posted by admin

政府依法

取缔HTI伊斯兰极端组织

【雅加达罗盘报新闻网讯】司法和人权部主任取缔印尼伊斯兰解放阵线伊斯兰极端组织（Ormas HTI）的法律地位。因此，HTI正式被政府关闭。

政府正式依法取缔HTI伊斯兰极端组织跟进2017年第2号法令更换2013年第17号法令有关民间社会组织。

“因此，政府参照代替法令政府条例取缔HTI伊斯兰极端组织。” 司法人权部管理主任弗雷迪（Freddy Harris）周三（7月19日）在雅京新闻发布会上如是说道。弗雷迪说，司法人权部对社会民间组织都有行政法律权威。特别是违反国家法律的意识形态。

政法安统筹部长维兰多（Wiranto）在政法安统筹部的新闻发布会上说，解散HTI通过了一个漫长的审查过程。维兰多解释了政府解散HTI伊斯兰极端组织的 三个原因。

首先，作为有法律地位的社会民间组织，HTI为实现国家目标的积极作用不进行参与发展进程。

其次，按照2013年第17号有关社会民间组织法令HTI极端组织的活动有违反班渣西拉和印度尼西亚共和国1945年宪法的原则。

第三，HTI极端组织被认为会造成社会冲突可能威胁到安全和社会秩序以及危及印度尼西亚统一的国家。

“综观上述原则以及人民群众的愿望，政府应该采取法律措施解散HTI极端组织。”维兰多如是说。

最后政府并没有诉诸法院解散HTI，而是选择发布代替法令政府条例来修订社会民间组织规则。删除该解散社会民间组织必须通过法律程序的文章。政府撤销和解散民间组织的法律地位可以通过内政部长或政法安统筹部长。