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政府依法取缔违反国家原则破坏民族团结的民间组织

维兰多：理应获得国会和全民支持

【雅加达罗盘报新闻网7月13日讯】周四（7月13日），政法安统筹部长维兰多 (Wiranto)在雅京表示，政府依法取缔违反国家原则破坏民族团结和国家统一的非法政府社会民间组织（Ormas），理应获得立法国会和热爱国家团结统一的全民支持，而不是以强词夺理反对政府维护国家和平统一即民族团结的努力。

维兰多是针对国内多个国会党团在政府公布替代法令政府条例（Perppu）后纷纷表态反对政府的举措。因为根据规定，总统签署的替代法令政府条例需要经过国会讨论和通过并成为国家法令。因此，国会有些支持社会民间激进组织的政党认为政府通过替代法令政府条例依法取缔违反国家规定的民间激进组织的手段是抹杀民主制度的独裁政权。

有了替代法令政府条例，政府可依法取缔违反国家规定的民间激进组织。根据规定，总统签署的2017年第2号替代法令政府条例将取代2013年第17号的关于民间社会组织的政府法令，政府可依法解散违背建国五原则班渣希拉和1945年宪法的社会民间激进组织。

2017年第2号替代法令政府条例也规定，禁止社会民间组织未经许可，禁止使用与政府机构使用的名称，徽记，标志或与政府机构相同的属性颜色或旗帜。禁止社会民间组织进行部族，宗教，族群和种族（SARA）的敌对和歧视行为，信奉或传播违反班渣西拉原则的意识形态。禁止进行破坏或威胁到印尼共和国统一的分裂国家主权的不法活动。Perppu也规定Ormas不可以接受政党提供的资金进行非法活动，或提供资金给政党以达到该民间组织的政治目的。

根据这项替代法令政府条例，政府将先以书信方式警告违背规定的社会民间组织，停止一切活动最后发布解散未被规定的社会民间组织，准字被吊销或遭解散的社会民间组织，不允许以该组织的名义进行任何政治活动，违背者将面临刑事罪，依法查处。