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政客称卡铎上将曾向Gerindra登记参选总统 但大印尼行动党仍然将在2019年推举帕拉波沃为总统候选人

【雅加达罗盘报新闻网3月22日讯】大印尼行动党（Gerindra）政治家Muhammad Syafi抜称，原国军总司令卡铎 努尔曼帝约（Gatot Nurmantyo）上将曾向Gerindra登记参选总统。但大印尼行动党仍然将在2019年推举帕拉波沃 苏比安多（Prabowo Subianto）为总统候选人。

“卡铎上将自己向大印尼行动党登记参选2019年总统选举。” Syafi抜周四（3月22日）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

但是，Syafi抜表示，所有大印尼行动党干部仍然决定支持和推举帕拉波沃为2019年总统选候选人。

大印尼行动党中央理事会总主席里扎（Ahmad Riza Patria）也发表了同样的言论。Syafi抜证实了卡铎和帕拉波沃之间的会晤。 但Syafi抜不知道会议是否讨论有关2019年总统大选。

Syafi抜还证实，如果卡铎也列入帕拉波沃副总统名单中。当被问及大印尼行动党是否会将两名来自军方的帕拉波沃和铎 努尔曼帝约成为正副总统统候选人时，Syafi抜说，这并非不可能。因为在印度尼西亚领导下的平民和军警之间不再有区别。 Syafi抜继续如是说道。