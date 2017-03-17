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支持钟万学- 查罗特的政党领导人

在从业党总部召开闭门会议

【雅加达点滴新闻网3月17日讯】支持雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）和查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）搭档的联盟政党，即斗争民主党（PDIP）、人民良心党（Hanura）、国民民主党（NasDem）和从业党（Golkar）领导人集聚在雅京西区从业党中央理事会总部并召开闭门会议。

他们共进午餐后开始进行闭门会议，出席者有来自建设团结党（PPP）总主席赞法利兹（Djan Faridz）、斗争民主党秘书长哈斯多克里斯迪延多（Hasto Kristiyanto）、人民良心党秘书长Sarifuddin Suding、国民民主党秘书长尼宁（Nining Indra Saleh）、建设团结党中央理事会主席Humphrey

Djemat 、从业党总主席瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）从业党中央理事会秘书长伊德鲁斯 ·玛尔哈姆(Idrus Marham) 以及从业党 专家委员会主席阿贡拉克索诺（Agung Laksono）。

会议举行前，哈斯多说明了政党会议的目的。据他介绍，本次召开闭门会议的目的是确保钟万学查罗特能在第二轮投票中获得胜利。

此前，联盟政党曾经几次在从业党总部召开政党会议。他们也曾经在PPP赞法利兹阵营、国民民主党和人民良心党办公室集会。