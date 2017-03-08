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支持钟万学-查罗特政党领导层

深入检讨并强化制胜战略

【雅加达安达拉新闻网】临近雅京特区首长选举第二轮举行，推举钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）

和查罗特赛夫希达亚特（Djarot Saiful Hidayat）的政党领导层，周二（3月7日）集会于人民良心党 （Hanura）中央理事会总主席乌斯曼办公室，深入检讨并继续强化制胜战略。

“根据多次支持钟万学-查罗特政党的内部会议的结论，联合政党将毫无动摇继续支持钟万学查罗特搭档赢得2017年雅京地方首长选举第二轮投票。

”人民良心党中央理事会总主席 乌斯曼·沙普达（Oesman Sapta Odang ）周二（7/3）在出席会议后如是表示。

乌斯曼沙普达常被称为OSO说，支持钟万学 – 查罗特的联盟政党不可能单独工作才赢得胜选，大家必须携手合作赢得第二轮选举。

“斗争民主党（PDI-P）也不可能一枝独秀。因此，全部支持钟万学 – 查罗特的联盟政党必须同心协力，建立沟通渠道，构建协同效应。” 乌斯曼沙普达说。

乌斯曼希望民众不要看钟万学非伊斯兰信徒的背景，应该要从他领导雅京特区所取得的有目共睹的辉煌政绩。不仅在公共设施的建设，而是在治理常年雅京水患问题，也初步取得显示 的功效。

此外，乌斯曼还指出了一些在巴布亚的选举，即非伊斯兰地区总部得到伊斯兰教政党的支持。

政党合并出席会议的除了有钟万学-查罗特政党支持者、斗争民主党中央理事会（DPP PDI）秘书长哈斯多克里斯迪延多（Hasto Kristianto）、国民民主党中央理事会（DPP NasDem）秘书长尼宁（Nining Indra Saleh）、建设团结党中央理事会（DPP PPP）总主席赞法利兹（ Djan Faridz）和钟万学 – 查罗特助选小组主任帕拉斯迪哟（Prasetyo Edi Marsudi）