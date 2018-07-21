Saturday, July 21st, 2018 | Posted by

支持慕海敏为2019年副总统人选
三千余社会民间团体举行游行

图为三千余社会民间团体举行游行

图为三千余社会民间团体举行游行

 

TRIBUN新闻网BANJAR 7月讯】大约3千余社会民间组织团体包括伊斯兰教士联合会（NU）前往雅加达举行长征游行。他们游行的目的是号召人民群众支持民族复兴党中央理事会（DPP PKB）总主席慕海敏伊斯甘达（Muhaimin Iskandar / Cak Imin）为2019年总统选举与佐科威搭档副总统人选。

2019年总统选举慕海敏是佐科威绝对搭档副总统人选。我们鼓动习经院学生和社会群众通过Banjar Jakarta长征游行来证明对慕海敏的支持。” Banjar习经院学生领导人坤坤（Gun Gun Gunawan）周五（720日）如是表示。

坤坤解释说，这次长征游行从Al Azhar Banjar习经院开始至PCNU Kota Banjar – Alun-alunCiamis，并继续前往雅加达。

我们从万隆出发将沿着展玉至茂物（Cianjur-Bogor）后直接前往雅加达。”坤坤如是说道。

坤坤阐明，该长征游行是社会民间组织团体和伊斯兰教士联合会发自内心的自愿，因为他们一开始就已宣布支持慕海敏担任2019年副总统。

现在是时机让习经院学生重返领导国家，重复千禧年时代的历史，如NU的伟大领袖瓦希德（KH Abdurrahman WahidGus Dur）成为我国第四任总统，以及美佳娃蒂苏加诺普特里（Soekarnoputri）作为他们的代表。”坤坤如是说。

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