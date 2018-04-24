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支持佐科威2019年总统选举成功连任

揂BJ志愿者”开始收集身份证活动

【雅加达安塔拉新闻网4月22日讯】2019年总统选举在即，佐科威各志愿者组织开始行动为佐科威造势，希望佐科威能在2019年成功蝉联总统高位。

周日（4月22日）ABJ志愿者在雅京无车日（Car Free Day /CFD）收集数百万身份证（KTP）为支持佐科威在2019年总统选举成功连任的一项造势活动。

在那次活动中，大约有一千名身穿白色衬衫并带有“百万志愿者支持佐科威”字样的志愿者在雅京印度尼西亚酒店环形道上举行游行。

ABJ志愿者收集身份证作为对佐科威总统选举成功连任的一项支持活动。 ABJ志愿者还推出基于Android的应用程序，并可以在PlayStore和AppStore上下载。

ABJ秘书长Umar Maya Ibnu Fajar在其书面声明中表示，在雅京无车日那天是国家各组志愿者（Silatnas）和佐科威志愿者的活动。

其中，支持佐科威的有红白联盟、佐科威总统志愿者阵线（BaraJP）、佐科威秘书部（Seknas）、佐科威义工工友和ABJ志愿者以及约20名其他志愿者成员。

“我们继续动员所有支持者和佐科威选民，他们一直是多数人的热爱的领导人，并希望佐科威在2019年总统选举成功连任总统宝座。未来的志愿者会尽量通过几项活动来最大限度地支持佐科威。” Fajar如是说。