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推进东盟－中国合作作出积极努力

王毅会见印尼外长蕾特诺

【新华社新加坡8月3日电】8月3日，国务委员兼外交部长王毅在新加坡出席东亚合作系列外长会期间会见印尼外长蕾特诺（Retno Lestari Priansari Marsudi）。

王毅表示，中国和印尼是近邻，又同为发展中大国和新兴经济体代表，是天然合作伙伴。面对当前充满不确定性的国际形势，中印尼都是亚洲和平发展的中坚力量，双边关系的重要性超越了双边范畴，在地区和国际层面具有战略意义。双方应加强战略合作，深化战略互信，推动两国关系取得更大发展。双方应认真落实李克强总理访问印尼时达成的重要共识，继续加强高层往来，稳步推进雅万高铁和“区域综合经济走廊”等大项目合作。中方支持印尼主办亚运会，预祝亚运会取得圆满成功。

蕾特诺感谢中方积极支持印尼主办亚运会，表示，印尼和中国既是邻居，又都是地区大国，还是很好的朋友，两国进一步密切往来，深化合作，不仅将造福两国人民，也有利于地区和世界。印尼明年起将担任联合国安理会非常任理事国，希望同中方就国际事务加强沟通与合作。

王毅表示，中方重视印尼的地位和作用，愿同印尼方共同努力，推动本次东亚合作系列外长会聚焦合作与发展。蕾特诺表示，愿与中方一道为推进东盟－中国合作作出积极努力。