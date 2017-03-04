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接见28名跨宗教领袖

沙特国王萨尔曼称赞印尼多元化国家

【本报雅加达讯】沙特国王萨尔曼周五（3月3日）中午14点在雅加达南部古宁安莱佛士酒店接见28名跨宗教领袖时称赞了印尼多元化国家以及各宗教之间和睦相处与相互宽容。

总统秘书处新闻、媒体和信息部主任贝玛穆丁说，出席的28名跨宗教领袖中，其中伊斯兰教9名、基督教4名、天主教4名、佛教4名、印度教4名与孔教3名。

其中出席的伊 斯兰领袖有Din Syamsuddin、Azyumardi Azra博士、Kammarudin Amin博士、Alwi Shihab

博士、Zannuba Arriffah

C Rahman(Yenny Wahid)、Abdul Mufti、Masyakuri Abdillah、Komaruddin Hidayat 与Yudie Latief

。

基督教领袖有Hanriette

T Hutabarat、Rony Mandang牧师、Jacob Nahuway博士牧师与Gomar Gultom。天主教领袖有 Ignatius Suharyo

Harjoatmojo主教、Antonius Subianto主教、Paskalis Bruno

Syukur主教与Franz Magnis Suseno。佛教领袖有邹丽英、僧人Sri Pannyavaro、 Suhadi Sanjaya 与Arif Harsono。印度教领袖有Wisnu Bawa TENAYA少将（退役） 、Ketut Parwata工程师、Putu Soekreta Soeranta

中将（退役）与Made Gede Erata。孔教领袖有Uung Sendana

、 Ws Budi Santoso

Tanuwibowo 与XS Djangrana。

出席的部长其中有人文统筹部长布安马哈拉妮、国务秘书部长帕拉迪克诺、内阁秘书帕拉摩诺阿侬、外长雷特诺与宗教部长鲁克曼。

沙特国王萨尔曼与28名跨宗教领袖的会晤是在闭门会晤，历时大约1小时。

据佐科威总统说，这次被邀请与沙特国王萨尔曼会晤的28名跨宗教领袖是经过筛选过来的。这些宗教领袖总是教导他们的信徒热爱和平，对人对事要互相尊敬与宽容。