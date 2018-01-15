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接替因电子身份证贪污案被捕的诺凡多

庞邦苏萨迪欧正式出任国会议长

【本报讯】国会第三委员主席从业党的庞邦．苏萨迪欧(Bambang Soesatyo)昨日正式出任国会议长，取代因电子身份证案被肃贪委员会逮捕的前国会议长诺凡多。

庞邦．苏萨迪欧昨日在史耐央国会大厦举行的国会全会中宣誓就职，正式成为国会议长。国会全会由副议长阿古斯．赫尔曼多(Agus Hermanto)主持，共有307位国会议员出席全会。

阿古斯在全会中问出席议员：“是否同意由庞邦．苏萨迪欧取代诺凡多为国会议长？”全体出席议员同声回应同意。

民主党议员麦可(Michael Wattimena)中断会议说，希望更换国会议长不会减少国会议员已拥有的权利。前议长已争取的国会议员权利，不可被删减，如果能够的话还要增加议员权利，以鼓励议员更有劲工作。我们曾有因更换议长，权利被删减及功能被删减的经验。

国会议长的宣誓就职仪式由最高法官阿贡．哈达．阿里(Agung Hatta Ali)主持。出席的政府官员有副警察总长塞弗汀少将(Irjen Syafrudin)，最高检查官帕拉斯帝欧(HM Prasetyo)，司法委员会主席阿萨利(Aidul Fitriciada Azhari)，财政交易分析与报告中心主任巴达鲁汀(Kiagus Ahmad Badaruddin)，及人权委员会副主席善特拉．莫尼亚卡(Sadra Moniaga)。从业党总主席艾尔朗卡．哈尔丹托及一批从业党中央党部干部也出席。

因为庞邦．苏萨迪欧已出任国会议长，从业党总主席艾尔朗卡希望庞邦放弃在国会调查肃贪委员会特委会的职位。艾尔朗卡交代庞邦两项任务，即完成国会调查肃贪委员会特委会的报告，及完成2014年第17法令，即有关人协、国会、地方议会与地方代表理事会的法令。

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