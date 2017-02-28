Tuesday, February 28th, 2017 | Posted by

接受警方六个小时的审查后安达萨利绝口不道

我国肃贪会（KPK）前任主席安达萨利（Antasari Azhar）周一（2月27日）第二次接受警方审查至后闭口不谈询查内容。

我国肃贪会（KPK）前任主席安达萨利（Antasari Azhar）周一（2月27日）第二次接受警方审查至后闭口不谈询查内容。

【罗盘报新闻网227日雅加达讯】我国肃贪会（KPK）前任主席安达萨利（Antasari Azhar）周一（227日）第二次接受国家警察刑事与侦探局 （Bareskim Polri）的审查。但是经过六个小时的审查后，安达萨利绝口不道警方审问的内容。

安达萨利仅简单对传媒说“我今天没有任何消息向大家报告。”

根据传媒报道，昨日警方的调查内容还是围绕着安达萨利自称他已经被刑事化，他的案情是一起被他人精心策划的谋杀冤案。

 

安达萨利昨日接受警方的审查由两名律师陪同，分别是Azam Khan Hariadi。但是他们也选择保持沉默，不愿意对外公开警方审查安达萨利的内容。

此前，2017214日，安达萨利已向警察刑侦局提交一份报告。在报告中，安达萨利阐述他根本没有涉及谋杀Putra Rajawali Banjaran公司老板纳斯鲁丁（Nasruddin Zulkarnaen），只是他当时担任肃贪会主席，而当时他在侦破多宗政府高层的贪污受贿案而得罪了当局，因此他被卷入谋杀纳斯鲁丁完全是一起圈套，精心策划的谋杀案，而嫁祸于他。 因此，他要求警方必须查明谋杀纳斯鲁丁的真正凶手。安达萨利要求警方翻案，希望他的冤屈能早日昭雪，推翻诬陷不实之冤案，恢复他的名誉。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=176357

Posted by on Feb 28 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added