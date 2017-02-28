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接受警方六个小时的审查后安达萨利绝口不道

【罗盘报新闻网2月27日雅加达讯】我国肃贪会（KPK）前任主席安达萨利（Antasari Azhar）周一（2月27日）第二次接受国家警察刑事与侦探局 （Bareskim Polri）的审查。但是经过六个小时的审查后，安达萨利绝口不道警方审问的内容。

安达萨利仅简单对传媒说“我今天没有任何消息向大家报告。”

根据传媒报道，昨日警方的调查内容还是围绕着安达萨利自称他已经被刑事化，他的案情是一起被他人精心策划的谋杀冤案。

安达萨利昨日接受警方的审查由两名律师陪同，分别是Azam Khan 和Hariadi。但是他们也选择保持沉默，不愿意对外公开警方审查安达萨利的内容。

此前，2017年2月14日，安达萨利已向警察刑侦局提交一份报告。在报告中，安达萨利阐述他根本没有涉及谋杀Putra Rajawali Banjaran公司老板纳斯鲁丁（Nasruddin Zulkarnaen），只是他当时担任肃贪会主席，而当时他在侦破多宗政府高层的贪污受贿案而得罪了当局，因此他被卷入谋杀纳斯鲁丁完全是一起圈套，精心策划的谋杀案，而嫁祸于他。 因此，他要求警方必须查明谋杀纳斯鲁丁的真正凶手。安达萨利要求警方翻案，希望他的冤屈能早日昭雪，推翻诬陷不实之冤案，恢复他的名誉。