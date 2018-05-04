Friday, May 4th, 2018 | Posted by

排队抢救济品致两名小男孩不幸丧命事件
警方传唤雅京特区副省长乌诺

图为民众在民族纪念碑（Monas）广场排队领取救济品。

图为民众在民族纪念碑（Monas）广场排队领取救济品。

 

【雅加达Liputan6.新闻网5月讯】雅京首都警察公共关系主任拉登 帕拉波沃阿尔戈裕沃诺（Raden Prabowo Argo Yuwono）上校说，他将传唤雅京特区副省长善迪雅戈乌诺（Sandiaga Uno）。因为乌诺于周六（428日）批准民众在民族纪念碑（Monas）广场排队领取救济品而导致两名小孩不幸丧命事件。

我们将传唤所有相关方面并要求澄清此事。我们先要安排议程，我们也不排除传唤副省长乌诺。”阿尔戈周四（53日）在雅京南区警察总部如是说道。

根据阿尔戈说，雅京首都警察长伊丹姆（Idham Azis）少将已经下令成立一个特别小组来处理分发救济品导致两名小孩首字母MJMRS不幸丧命的案件。

我们将从民族纪念碑的活动开始进行调查。”阿尔戈如是解释说。

雅加达省政府将传唤于428日在民族纪念碑广场举办分发救济品的印度尼西亚论坛（FUI）。省政府也检查活动中是否有政治倾向内容。

因此，我们确保民族纪念碑不受政治活动的污染，这是否属于宗教活动，是否适用于民族纪念碑广场，这是我们需要了解的活动。”乌诺副省长在雅加达如是说道。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=213996

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