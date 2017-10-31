Posted by admin

排放热量少 经济效率高 能削减补贴

雅京专线巴士考虑使用电动巴士车

【雅加达综合媒体报道10月29日讯】自2004年雅京特区政府提供专线巴士（Bus Transjakarta），雅京市民逐渐感觉到专线巴士服务的便利，因为雅京特区政府提供补贴，票价不管多远每趟仅3500盾，价格非常便宜，居民年满60周岁以上可以免费搭乘专线巴士。

雅京专线巴士公司执行经理大卫约瑟夫（Daud Joseph）透露，目前雅京特区共有1130辆专线巴士，这个数字比2015年增加了300多辆。

2015年仅有30条路线，目前雅京专线巴士路线已扩张至96条路线，预计很快将添加至100专线巴士 路线。每天运送人数多达48.3万人次， 远比2015年的27万人次，明显上升很多。

然而，以目前每次上车3500盾的价格，雅京特区政府还需要提供补贴。但是若雅京专线巴士能采用电动巴士，相信将大大降低公司运营成本，甚至雅京特区政府可以消除补贴。长远来看，这款巴士的运营成本更低，不论是对成本还是对环境都有好处。周日（10月29日），约瑟夫在一场印尼大学举办的“电动汽车：能源与环境问题解决方案”的脱口秀节目中如斯阐述。

公交服务电动巴士车具有环保、经济、低噪音的特点。

另一方面，电动巴士蓄电池充电的电能也可通过水能、风能、核能、太阳能、热能、潮汐能、天然气等来获得，使得能源多样化，减少对石油的依赖程度，提高国家能源安全和国家经济安全。 （v）