Wednesday, May 9th, 2018 | Posted by

据LSI民调 PDIP、Golkar、Gerindra 料将领先其他政党

【安达拉通讯社58日讯】根据LSI Denny JA民调机构最近进行的一项调研中，2019年普选，斗争民主党（PDIP）、从业党 （Golkar）和大印尼行动党（Gerindra）仍将领先其他政党。

LSI Denny JA研究员Adrian Sopa周二（58日）在雅加达向传媒阐述该机构近期所做的调查结果说：“根据调查，2019年普选的支持度，斗争民主党（21.7%）、从业党 （15.30%）和大印尼行动党（14.70%）。”

得票率处于10％答案是尚能达到国会规定的4％国会门槛政党被归于中级政党。其中是民族复兴党 （PKB）和民主党（PD），根据民调分别获得6.20％和5.80％的得票率。

LSI Denny JA表示，得票率低于规定4％国会门槛，仍在努力确保能在2019年选举中进入国会政党，分别为国民使命党/PAN2.50％），国民民主党/Nasdem2.30％），印尼团结党/Perindo2.30％），公正福利党/PKS2.20％）和建设团结党/PPP1.80％）。

得票率低于1%的政党，包括人民良心党/Hanura0.70％），星月党 /PBB(0.40％），印尼改革行动党/Partai Garuda0.30％），团结公正党/PKPI0.10％），印尼团结互助党/PSI0.10％）和创业党/Partai Berkarya0. 10％）。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=214542

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