Saturday, January 21st, 2017 | Posted by

捍卫伊斯兰阵线头目哈比里兹克
下周一开始接受雅京首都警察调查

捍卫伊斯兰阵线（FPI）头目哈比里兹克（Habib Rizieq）接受西爪哇警察调查后向其支持者问好。

捍卫伊斯兰阵线（FPI）头目哈比里兹克（Habib Rizieq）接受西爪哇警察调查后向其支持者问好。

【雅加达TRIBUN新闻网】下周一（23/01）将接受雅京首都警察将调查捍卫伊斯兰阵线（FPI）头目哈比里兹克（Habib Rizieq）。哈比里兹克因涉嫌多种刑事案件将被雅京首都调查，其中是他无中生有指控印尼央行发行新币印有锤子和镰刀的共产党标志。 雅京首都警察公共关系主任拉登.帕拉波沃·阿尔戈·裕沃诺 (Raden Prabowo Argo Yuwono) 警察上校表示，他将检查哈比是因为某些社会民众向警方投报。某些社会民众向警方投报有关哈比里兹克指控印尼央行发行新币印有锤子和镰刀的共产党标志。我们将在周一传召哈比作为证人。”阿尔戈周五（年120日）如是说道。警察调查人员有关哈比在YouTube指控印尼央行新币印有锤子和镰刀图案的指控。”阿尔戈说。 除了哈比里兹克以外，警察调查人员要求三个证人的投诉和三个专家证人、语言学家、刑事专家和咨询（IT）专家的证词。 请求证人的信息后，调查人将他的情况来作出决定是否要提升哈比里兹克案至调查程序。直到现在，里兹克还是作为投报的证人。

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