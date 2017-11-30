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持续深化印中两国人文领域交流与合作

佐科威总统在雅京独立宫会见刘延东副总理

【雅加达点滴新闻网11月29日讯】周三（11月29日），身穿蜡染布巴迪克衬衫的我国总统佐科威在雅京独立宫会见中国国务院副总理刘延东。

佐科威总统在海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹，人类发展与文化统筹部长布安马哈拉尼和外交部长蕾特诺马尔苏迪陪同下，与中国国务院副总理刘延东进行会谈，但是双方都缄口不提谈话的具体细节内容。

刘延东表示，近年来，佐科威总统与中国国家主席习近平已多次在各个不同的场合会晤，就印中两国关系发展尤其是是中国提倡的发展战略对接和“一带一路”合作均已取得重要共识，印尼中国关系快速发展和不断提升，不仅使印中两国人民受益匪浅，也有利于促进地区和平与稳定持续发展。

刘延东副总理此次来访印尼并同布安马哈拉尼 (Puan Maharani)统筹部长共同主持了在中爪哇梭罗市举行的印尼中国人文交流机制第三次会议，表明印尼中两国人文交流合作的潜力大,各领域合作前景广阔。因此中方愿同印尼方落实好两国元首达成的共识，不断深化和提升两国人文领域的交流与合作，更好实现两国促进两国民心相通和理解，落实印中两国全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

佐科威总统也请刘延东副总理转达对习近平主席诚挚的问候，并对中共十九大胜利召开表示热烈祝贺。佐科威表示，印尼与中国是最重要的合作伙伴，印尼将踊跃参加积极投入支持中国国家主席习近平提出的“一带一路”倡议，并愿在“一带一路”框架下继续推进两国在经贸、投资、人文等领域互利双赢合作，齐心协力，实现国家社会共同发展，共创辉煌。

陪同刘延东副总理到总统府会见佐科威总统的还有中国驻印尼使馆临时代办孙伟德等使馆代表。