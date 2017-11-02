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拜见帕拉波沃后 AHY也将拜会美佳娃蒂

【雅加达点滴新闻网10月31日讯】周二（10月31日）阿古斯尤多约诺（Agus Harimurti Yudhoyono 昵称AHY）与大印尼行动党（Gerindra）总主席帕拉波沃 苏比安多（Prabowo Subianto）的会晤成为国内几家媒体的新闻焦点。

民主党（PD）高层表示，拜会帕拉波沃之后，AHY也将拜会斗争民主党（PDI P）美佳娃蒂 苏加诺普特里（Megawati Soekarnoputri）和国家其他领导人。

这位我国第六任总统苏西洛（SBY）公子AHY退役陆军少校之前甚至已到警察反暴机动车特种部队总部（Mako Brimob）探望前任雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama昵称Ahok）并进行会晤。据知情者透露、AHY也将拜会雅京特区省长阿尼斯 巴斯威丹（Anies Baswedan）和副总统卡拉（JK）。我们希望AHY也要会见美佳娃蒂。”民主党（PD）中央理事会副秘书长拉赫兰（Rachland Nashidik）周二（10月31日）对记者如是说道。

拉赫兰解释说，AHY将继续拜会更多的国家领导人，吸取经验和征求指导。

“这次的会晤是恳请会议，AHY正在努力建立各方沟通的对话，建立各种形象的对话桥梁和一种政治观念。”拉赫兰如是说道。