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拒绝贴标签的规定和运行地域的限制

全国网约车司机联盟到宪法法院游行示威

【雅加达时代新闻网1月29日讯】来自全国各地逾百名自称全国网约车司机联盟(Aliando)的群众周一（29日）到宪法法院大楼前进行示威游行抗议活动，他们拒绝我国交通部长2017年第108号交通部长有关在线网约车的条例。该条例的其中规定是，网约车必须贴标签和网约车运行地域的限制。

参加游行示威抗议活动的网约车司机，不仅来自雅京周围城市的司机，来自万隆，泗水伯利伯史，直葛和北干巴鲁的代表也加入示威游行活动。

“我们认为有道义上的义务参加该活动，因为这不是政治问题而是生计问题，牵涉到家庭生活的问题。”一名叫Afriady的司机如斯向媒体阐述。

只要不具有全国统一性的网约车规定，换句话说没有法律上的确定性的情况下，任何部长的规定还必须有地方政府的规定为支撑，相信将造成混乱的现象，而最终将伤害网约车司机的权益。” 他接着说

另一名加入示威抗议活动的司机Azzam说，网约车贴标签和区域的限制，是很不合理的规定，不少社会民众租用网约车到郊外，进行多种活动，包括家庭活动或商务活动。Azzam坦承，目前每天他的净收入约50万至70万盾，他忧虑若根据以上交通部长的条例，他的收入将会大大减少。